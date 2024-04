Trend nie dla wszystkich. O spodniach Pisarek mówiono "modowy koszmarek"

Gdyby mogły zagrać rolę w filmie, pewnie pretendowałyby do Złotej Maliny. Mowa o spodniach, które przez ostatnie dziesięciolecie zasiadały na szczycie antytrendów i uchodziły za modowy koszmar z czasów dojrzewania millenialsów. Kiedy myślałyśmy, że wyleciały z modowej przestrzeni z biletem w jedną stronę - powracają jak bumerang. Karolina Pisarek właśnie zadebiutowała w rybaczkach. O dziwo odbite rykoszetem, prezentują się lepiej niż mogło nam się wydawać .

Jednak moda bywa przewrotna, a to co przez lata kryje się w kuluarach, może nagle brylować w świetle reflektorów. Chociaż zarzekałyśmy się, że "nigdy życiu" i "za żadne skarby świata" rybaczki nie wylądują już w naszej garderobie, to stylizacja Karoliny Pisarek zbija nas z tropu i uczy, żeby przed kolejną deklaracją ugryźć się w język.