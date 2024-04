Pozowała w podkolanówkach. Trend tylko dla odważnych?

Wydawać by się mogło, że klasyczny, czarny płaszcz to produkt, który niczym nas już nie zaskoczy. W końcu można go znaleźć w szafach wielu kobiet i pasuje na niezliczoną ilość okazji. Karolina Pisarek zaprezentowała zdjęcia, przez które można odnieść wrażenie, jakby to właśnie płaszcz stanowił bazę jej stylizacji.