Trudno mu się oprzeć. Najbardziej rozchwytywany znak

Związek z Lwem wymaga poświęceń. Na co trzeba uważać?

To prawdziwa jazda bez trzymanki. Lwy są bardzo dynamiczne, nie znoszą siedzenia w domu. Mają mnóstwo zainteresowań, które zapragną pokazać partnerowi. Porwą go na wiele wspaniałych przygód, ale też nie przyjmą do wiadomości, że jest zmęczony. Lew pragnie spędzać z ukochaną osobą cały wolny czas, pokazywać jej świat, wszystko robić razem.