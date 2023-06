W czepku urodzeni. Te cztery znaki to wybrańcy gwiazd

Ryby – są gotowe na zmiany

To wrażliwy znak, który długo dojrzewa do podjęcia decyzji. A skoro nie potrafi się zdecydować, to wiele okazji przechodzi mu koło nosa. Osoby urodzone w znaku Ryb nie potrafią walczyć o swoje. Uważają, że pewne rzeczy powinny zdarzać się naturalnie – inaczej najwyraźniej nie były im pisane. To nastawienie przynosi im równie wiele bólu, co satysfakcji. Bo gdy coś dobrego naprawdę im się zdarzy, czują się wyróżnione przez los. Tym razem im się poszczęści, bo gwiazdy rzeczywiście mają co do nich plany. Zmiany wiszą w powietrzu i nie ominą Ryb, których cierpliwość zostanie wynagrodzona.