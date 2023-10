Trzy wyraziste zapachy od szwajcarskiej marki Gisada - nowoczesna elegancja połączona z najwyższą jakością

Gisada została założona przez dwóch braci w Zurychu w 2013 r., którzy pragnęli wyrazić swoją fascynację perfumami w nowy sposób, współpracując z renomowanymi producentami z jasną wizją. Marka narodziła się wraz ze stworzeniem perfum Gisada Uomo i Gisada Donna. Dziś znana jest z nowoczesnej elegancji połączonej ze szwajcarską jakością i wysokimi standardami produkcji, o czym świadczy chociażby o wiele większa niż zwykle zawartość olejku zapachowego w perfumach Gisady. Najnowsze kompozycje Ambassador Men, Ambassador Intense oraz Ambassadora to propozycje dla osób, które szukają trwałych i wyrazistych doznań zapachowych.

Wysokiej jakości, luksusowy zapach dla mężczyzn ceniących klasykę, elegancję i ponadczasowość. To świeża i bardzo żywa propozycja od Gisady. Harmonijne połączenie nut owocowych, kwiatowych, korzennych i ciepłych sprawia, że ​​zapach ten jest uniwersalny i odpowiedni na różne okazje - zarówno na dzień i wieczór. Zapewnia intensywne i długotrwałe doznania, utrzymując się przez cały dzień. Ambassador Men to popularny wybór wśród mężczyzn, którzy chcą wyrazić się poprzez swój zapach.

Zapach ten skierowany jest do mężczyzn pragnących uosabiać pewność siebie i poczucie stylu, a jego twarzą został włoski piosenkarz i aktor Michele Morrone, znany między innymi z popularnego filmu "365 dni". Ambassador Intense to nowa interpretacja znanego z ponadczasowej elegancji zapachu Ambassador Men, który w tym wydaniu stał się jeszcze bardziej intensywny. Klasyczną wersję uzupełniono ciepłymi, orientalnymi nutami. Propozycja łączy w sobie między innymi świeżość grejpfruta, różowego pieprzu i kardamonu, a także zmysłowe aromaty maliny i cynamonu z głębokimi, korzennymi esencjami wanilii i paczuli. Nadaje się do różnych sytuacji, w dzień i wieczorem.