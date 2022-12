Twierdzi, że miała romans z księciem Harrym. Teraz komentuje jego małżeństwo

Catherine Ommanney, gwiazda programu reality-show "Real Housewives of D.C", przyznała, że potajemnie spotykała się z księciem Harrym. On miał wtedy 21 lat, a ona 34. Celebrytka niedawno skomentowała jego małżeństwo z Meghan Markle i przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Co powiedziała dziennikarzom?