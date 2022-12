Mieli oszukać królową Elżbietę II. Nagranie z Harry'm i Meghan to dowód

Przypływ szczerości po ucieczce do USA

Ekipa filmowa miała za to otrzymać zakaz rejestrowania pogrzebu zmarłej monarchini. Komentatorzy gazety spodziewają się jednak, że w produkcji i tak pojawią się prywatne nagrania z tego dnia. Być może wykonane z ukrycia. Harry i Meghan tłumaczą, że sześcioodcinkowy serial dokumentalny ma pokazać to, "co dzieje się za zamkniętymi drzwiami" pałacu. - Muszę zrobić wszystko, by chronić moją rodzinę - tłumaczy książę na początku zwiastunu.