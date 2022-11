Przecieki wywołały panikę. Drżeć ma nawet król Karol

"Spare" wstrząśnie światem? Agent literacki nie ma wątpliwości

Matt Latimer, w przeciwieństwie do innych specjalistów, twierdzi, że autobiografia księcia Harry'ego wcale nie ma na celu złagodzenia konfliktu między Harrym a resztą rodziny. Wedle agenta literackiego stanie się dokładnie odwrotnie - książę zamierza "dokręcić brytyjskiej monarchii śrubę". "The New York Times" donosi, że zarówno wydawnictwo, w którym ukaże się biografia, jak i przedstawiciele księcia oraz Meghan Markle odmówili udzielenia komentarza w tej sprawie.