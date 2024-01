Twój brzuch tak wygląda? To może być tzw. brzuch tarczycowy

Brzuch tarczycowy to termin, który może być używany do opisania specyficznego rodzaju obrzęku lub zmiany w kształcie brzucha. Występuje w przypadku zaburzeń związanych z tarczycą. To mały gruczoł umiejscowiony w przedniej części szyi, który odgrywa kluczową rolę w regulowaniu metabolizmu i wielu innych funkcji organizmu.