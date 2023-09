Twój pies wyje wniebogłosy? Naukowcy wiedzą, dlaczego

Zdarza się, że nasze czworonogi wyją też, gdy nie ma nas w domu. Wówczas mogą bowiem przywoływać swoich właścicieli, by do nich wrócili. Kiedy pies jednak zaczyna nieoczekiwanie wydawać tego typu dźwięki, może też sygnalizować, że coś go boli, dlatego to ważne, by dokładnie obserwować swojego pupila.