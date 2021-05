Tworzy związek z osobą z niepełnosprawnością. Wokalistka szczerze o codziennym życiu pary

Napisałam mu, że jeżeli chcemy rozwijać tę znajomość, to musimy się spotkać fizycznie. Jeżeli mam w to inwestować czas, uczucia i emocje, to muszę być pewna, że jestem w stanie znieść to, co mnie czeka. Bardzo chciałam go zobaczyć. Nie wysyłał mi zdjęć, bo ich po prostu nie miał, ale też trochę się bał. Wysłał mi tylko zdjęcie jakiegoś muzyka niszowego, do którego jest ponoć podobny. Jadąc na to pierwsze spotkanie z Warszawy do Gdyni nie wiedziałam, kogo spotkam i co się wydarzy. Bardzo się stresowałam, zanim weszłam do mieszkania Wojtka i jego rodziców, zresztą Wojtek też był bardzo zdenerwowany. Mówił, że mu serce tak biło, że myślał, że wyskoczy z piersi. Natomiast kiedy weszłam do pokoju i zobaczyłam Wojtka, to cały stres minął. Wojtek sprawił na mnie wrażenie normalnej osoby. Słuchał mnie, był bardzo otwarty. Nie mogliśmy przestać ze sobą rozmawiać, tak jak wcześniej na czacie. Jestem osobą, która potrzebuje przede wszystkim intelektualnej stymulacji, żeby się kimś zainteresować, na początku to jest dla mnie najważniejsze.