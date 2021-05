Urodził się torbielą na twarzy. Alex nie mógł przez nią chodzić

Emily jest samotną matką, więc od początku mogła liczyć tylko na siebie. Przeszła specjalne szkolenie w zakresie opieki nad synem, aby mogła w końcu go zabrać do domu w Somerset. Przygotowała cały dom na przybycie Alexa – czekał na niego jego starszy brat Roman. Emily przyzwyczaiła się do chodzenia z młodszym dzieckiem i całym sprzętem. Co prawda Alex cały czas będzie leczony, ale jego matka nie traci nadziei, że wszystko będzie dobrze.