Ubranie dla każdego. 5 powodów, dla których kochamy czarne legginsy Czarne legginsy są obecne w większości kobiecych szaf i mają sporo zalet. Słyną z neutralności i komfortu, który zapewniają noszącym je kobietom w każdym wieku. Lubimy je za cenę, wygodę, praktyczność i... nie tylko. Czarne legginsy uzupełnią strój na jogę (Adobe Stock) Czarne legginsy – niezrównana wygoda Wygodne getry z bawełnianej dzianiny są elastyczne i dobrze dopasowują się do sylwetki. Gładkie nogi okryte cienką dzianiną w czarnym kolorze prezentują się nieco smuklej, a ty możesz nosić takie getry z dowolną górą stroju. Takie getry zapewniają wysoki komfort w czasie ćwiczeń, jak i wtedy, kiedy czeka cię wieczór z herbatą na kanapie. Czarne legginsy – neutralny styl Okryte ciemnymi legginsami nogi nie rzucają się w oczy, a klasyczna czerń to zawsze dobre rozwiązanie. Nie bez powodu czarne legginsy nosi się zarówno do T-shirtów, jak i np. dłuższej koszuli. W zależności od rodzaju dzianiny, z której je uszyto, mogą być bardziej lub mniej kryjące, matowe lub lekko połyskujące, dobre do biegania albo do tuniki i szpilek. W każdej wersji zachowują neutralność. Najbardziej uniwersalne są czarne, ale występują w wielu kolorach. Czarne legginsy – dla aktywnych, jak i… leniwych Są bardzo wygodne, nie cisną, zrobisz w nich szpagat, chwycisz za odkurzacz i posprzątasz mieszkanie, a potem skoczysz do sklepu. To wielozadaniowe połączenie rajstop i spodni sprawdza się w rozmaitych aktywnościach, jak i spędzaniu czasu na kanapie z książką. Aktywne kobiety, które nie chcą odsłaniać ciała, cenią je za możliwość okrycia nóg bez potrzeby noszenia szerszych i cięższych spodni dresowych. Na jogę, do biegania, na pilates i na pogaduchy z koleżanką albo oglądanie seriali z rodziną. Czarne legginsy – efekt wyszczuplenia Jedną z największych zalet czarnych legginsów jest to, że wizualnie wysmuklają nogi. To prawda, ale często też mówi się o nich, że są w ten sposób nadużywane i źle zestawiane z resztą ubrań. Mitowi o ich idealnym wpływie na każdą sylwetkę ulega wiele kobiet. Dlatego można je nosić, ale stosując się do pewnych zasad. Z odkrytymi pośladkami noszą je tylko dziewczynki, nastolatki i osoby uczęszczające na zajęcia sportowe, sprawdzają się także "po domu". Jeśli są kryjące, można je włożyć np. do bluzy, która nie całkiem przykrywa pośladki i kiedy uniesiemy ręce, lekko "podjeżdża" do góry, ale całkiem widoczne nie są uznawane za gustowne. Kolejna sprawa to rozmiar. Tak, ten typ ubioru subtelnie wizualnie wyszczupla, ale jedynie wizualnie i w niewielkim zakresie, dlatego nie mogą być za ciasne i nie zastąpią ćwiczeń i pracy nad sylwetką. Dodatkowo: trudno o większą wpadkę niż sprane legginsy, w których się schylasz, a wysłużony materiał odsłania bieliznę (zwłaszcza w innym kolorze). Czarne legginsy – dla kobiet w różnym wieku Czarne legginsy pasują do różnych ubrań. Pasuje do nich sportowa bluza i długa, koszulowa bluzka. Są świetną bazą do stylizacji z wszelkiego rodzaju tunikami, czyli bluzkami zakrywającymi pośladki, które cenią dojrzałe kobiety. Delikatny efekt wysmuklenia nóg i fantazyjna tunika to świetny zestaw, który zapewnia wygodę i może zatuszować mankamenty sylwetki, jak np. odstający brzuszek. Małe dziewczynki noszą je najczęściej do sukienek, a starsze do bluzek, tunik, koszul i bluz. Są jednym z ubrań, które pasuje każdemu.