Uczennica wzięła udział w protestach. Ksiądz wyrzucił ją z religii

Ksiądz wykluczył uczennicę z lekcji religii

Jak twierdzi radny, z relacji dziewczyny jasno wynikało, że ksiądz napisał jej taką wiadomość: "Dobrze, że na kiblu siedzę, bo jak się zlałem ze śmiechu, to chociaż byłem na miejscu". Odpowiedź uczennicy brzmiała: "No co w tym śmiesznego, że walczę o jakąkolwiek wolność? Szczerze nie pozdrawiam. Bo to jest żałosne". Udostępniona konwersacja kończy się na takich słowach duchownego: "Jak z twojej macicy żadne dziecko nie będzie wychodzić przecież". Potem miał ją wykluczyć z zajęć, na które uczennica regularnie chodziła.