Na kogo głosowała Meghan? Jej głos przejdzie do historii

Mimo że jest żoną spadkobiercy brytyjskiego tronu, Markle pozostaje obywatelką USA, co daje jej prawo do głosowania w amerykańskich wyborach.

Meghan Markle – wybory w USA

Simpson była w końcu obywatelką Stanów Zjednoczonych, kiedy została księżną Windsoru poślubiając swojego ukochanego w 1937 roku. Do dziś podkreśla się, że nigdy nie została w pełni zaakceptowana przez rodzinę królewską. A Meghan jest do niej często porównywana. Łączy je pochodzenie oraz fakt, że były rozwódkami i stały się częścią "Firmy".

Na kogo głosowała Meghan Markle?

Markle nigdy nie sprecyzowała, na kogo będzie głosować, ani nie opowiedziała się za żadnym z kandydatów. Jednak w 2016 r. skrytykowała prezydenta Trumpa, zanim dołączyła do rodziny królewskiej, nazywając go "dzielącym kraj mizoginistą". kiedy to pojawiła się w programie "The Nightly Show with Larry Wilmore".