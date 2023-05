Ujawnia prawdę o Markle. Harry znosił latami upokorzenia

Daniela Elser, ekspertka od brytyjskiej monarchii, wystąpiła niedawno w obronie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Kobieta twierdzi, że odkryła i zdemaskowała "największe kłamstwo" dotyczące życia księcia Sussex. Wedle specjalistki przez te fałszywe informacje Harry latami był oceniany w niewłaściwy sposób i doprowadzały do bezpodstawnego prześladowania.

Daniela Elser podkreśliła, że trudne przeżycia księcia Harry'ego starczyłyby na to, aby udać się na długą terapię. Skomplikowana relacja z bratem, śmierć mamy, a także sytuacja z ojcem i jego drugą żoną to wystarczające powody, by chcieć odejść jak najdalej od brytyjskiej monarchii.