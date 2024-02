Ukrainki chcą rodzić takie dzieci. Nie wszystkim się podoba

Sytuacja pociągnęła za sobą dodatkową konsekwencję - w ogarniętym wojną kraju niezwykle popularna stała się kriokonserwacja, czyli zamrożenie nasienia lub/i komórek jajowych. Dzięki temu, w przypadku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego naturalne poczęcie, na świecie mogły się pojawić dzieci takiej pary. Jak informował w ubiegłym roku TVN, od początku wojny do klinik in vitro zgłaszało się nawet do 10 żołnierzy tygodniowo.