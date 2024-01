Wyszła za Rosjanina. Mówi, jak zachowywał się na początku wojny

Reżyser wspomniał też, że od lat jest bardzo związany z Ukrainę, gdzie w wielu teatrach wystawiają jego sztuki. - 22 kwietnia 2022 roku miałem mieć premierę w Kijowie, gdzie mam bliskich przyjaciół, studentów. 23 lutego wieczorem brałem prysznic, położyłem się spać. Rosja napadła na Ukrainę. Obudziłem się w innym świecie, jako ktoś inny dla świata – Rosjanin. Cała moja energia poszła na to, by wesprzeć ukraińskich przyjaciół, dzwoniłem do wszystkich - powiedział. Dodał też, że na prośbę siedzących w schronie znajomych, czytał im swoje wiersze.