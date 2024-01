Wzrost przypadków przemocy w Rosji. Eksperci mówią o stresie bojowym

- Gwałty, bicie żon i dziewczynek, znęcanie się nad dziećmi i wszystko, co z tym związane — to wszystko pozostaje poza uwagą i wiedzą policji - wyliczała. Zwróciła też uwagę na to, że większość ofiar nie wie, że może bronić swoich praw i obawiając się pogorszenia sytuacji, toleruje narastającą przemoc.