Ula z "M jak miłość" zmieniła się nie do poznania. Wyrosła na piękną kobietę

Młoda gwiazda dołączyła do obsady "M jak miłość" w 2007 roku, gdy miała 12 lat. Choć wielu aktorów zakończyło swoją przygodę z serialem i odeszło - m.in. Kacper Kuszewski, Małgorzata Kożuchowska, Marcjanna Lelek czy Tamara Arciuch - to Krefft wstępuje w "Emce" do dziś. Wątek jej bohaterki wciąż jest rozbudowywany i obecnie jest jednym z kluczowych w całej fabule telenoweli.