Umówiła się na randkę. Po otrzymaniu tych wiadomości, nie chciała go już widzieć

TikTokerka @mollyhair opublikowała na swoim profilu screeny wiadomości, które otrzymała od mężczyzny tuż przed ich pierwszą randką. Okazało się, że wysłał on je do niej przez pomyłkę, a wszystko miało trafić do jego przyjaciela. Ich treść rozwścieczyła jednak dziewczynę, która postanowiła od razu zrezygnować z dalszej znajomości.