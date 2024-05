Nigdy nie kupuj tych lodów. Poważnie szkodzą zdrowiu

Receptura jest naprawdę prosta — wystarczy połączyć ze sobą jajka, cukier i mleko lub śmietankę. Tak przygotowaną masę mrozi się w zamrażarce, a po kilku godzinach zamienia się w zimny, kremowy przysmak. Producenci dodają do nich konserwantów, które przedłużają ich przydatność do spożycia, a także barwników. Jeden z nich jest naprawdę niebezpieczny dla zdrowia. O jaki barwnik chodzi?

Na rynku znajduje się kilkanaście różnych rodzajów lodów. Każdy z nich różni się od siebie formą, kształtem, smakiem czy kolorem. Kolorowe lody najczęściej są wybierane przez dzieci, ale równie często sięgają po nie osoby dorosłe. Za ich wyjątkową barwę odpowiadają barwniki spożywcze, takie jak E101, E120, E104 czy E133 . Ten ostatni to błękit brylantowy, czyli barwnik nadający niezwykłego, niebieskiego koloru.

Lody składają się z czterech składników — mleka, śmietanki, cukru i jajek. Jest to przepis bazowy, który można wzbogacić o dowolne dodatki, takie jak czekolada, karmel, owoce czy orzechy. Jak wybrać dobre lody? Zwróć uwagę na skład. Znajdziesz go na opakowaniu. Im jest krótszy, tym lody są zdrowsze, a także… smaczniejsze.

Pamiętaj jednak, że w każdych, nawet rzemieślniczych lodach znajdują się zagęszczacze, które odpowiadają za kremową konsystencję . Należy do nich naturalny stabilizator roślinny z nasion strączkowych, karob czy guma guar. Nie musisz się ich obawiać — nie są niebezpieczne dla zdrowia.

