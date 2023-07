Psiak będzie wdzięczny. Lody pomogą mu przetrwać upał

Lody dla psa. Oto przepis krok po kroku

Gdy już przygotujemy składniki, zaczynamy od zblendowania bananów lub rozgniecenia ich widelcem na papkę. Marchewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach lub kroimy w drobną kostkę. Dodajemy do miski wszystkie składniki oprócz karmy i dokładnie mieszamy (możemy sobie pomóc blenderem). Karmę polewamy wodą, trzymając odmierzoną garść w ręce, a następnie dodajemy ją do wcześniej przygotowanej mieszanki. Ponownie łączymy składniki. Gotową masę wsadzamy do zamrażarki na dwie lub trzy godziny.