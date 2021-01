Uratował życie starszego człowieka i … został zrugany

- Mój 15-letni syn ratował dziś człowieka. Starszy mężczyzna na przystanku dostał ataku padaczki – czytamy we wpisie. - Opowiada mi, że ułożył go w pozycji bezpiecznej i trzymając głowę, dzwonił na 112.

Uratował życie, został pouczony

Nowe obostrzenia dla młodzieży poniżej 16 roku życia

Przypomnijmy, że 28 grudnia 2020 roku weszły w życie nowe obostrzenia, które będą obowiązywały do 17 stycznia 2021. Mają one służyć ograniczeniu pandemii i lepszemu wdrożeniu Narodowego Programu Szczepień.

"Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii".