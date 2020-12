Żałowała, że zmarły ojciec nigdy nie pozna jej narzeczonego. Wtedy zdarzył się cud

Niesamowite zdjęcie w zakurzonym albumie

Pewnego popołudnia wydarzyło się jednak coś niesamowitego. Mama Annie w starym, zakurzonym albumie, znalazła zdjęcie, na którym jej córka, Will i zmarły mąż trzymają się za ręce. Zdjęcie zostało zrobione, gdy Annie uczęszczała do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Okazało się, że Annie i Will przez rok chodzili do te do tej samej klasy. Później jednak rodzina dziewczyny przeniosła się do innego miasta, więc dzieci straciły kontakt. Annie zupełnie nie pamiętała swojego narzeczonego w szkolnej ławki.