Uratowała bezdomnego kota. Wiadomość od weterynarza ją przeraziła

Maci Raney usłyszała przeraźliwe miauczenie na tyłach jednego z parkingów. Źródło hałasu zlokalizowała w zaroślach. Gdy tylko zaczęła go wołać, mały samotny kociak od razu do niej przybiegł. Biedne zwierzę było całe pokryte pchłami, miało zaropiałe, zamglone oczy. Kobieta postanowiła pomóc kociakowi i zabrać go do weterynarza. Pupil otrzymał imię Ciasteczko.