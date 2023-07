Niesamowite ustalenia naukowców. Wiadomo, jak traktują nas koty

Wszystko dzięki oksytocynie

Oksytocyna to hormon odpowiadający za przywiązanie. Występuje on zarówno u ludzi, jak i zwierząt. W przypadku ludzi jest on kluczowy do budowania zdrowych i bezpiecznych relacji. Najłatwiej zaobserwować jego działanie pomiędzy matką a dzieckiem. Przy karmieniu, przewijaniu czy przytulaniu mózg niemowlęcia uwalnia oksytocynę, Która sprawia, że buduje się przywiązanie do matki, a także czuje się spokojne i bezpieczne.