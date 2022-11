Te kolory włosów odejmują lat. Będą świetne dla kobiet 50+

To zestawienie otwiera kolor, który pasuje do niemal każdego typu urody - blond - zwłaszcza ten o lekko beżowych tonach. Świetnie sprawdzi się u pań 50+, ponieważ nie podkreśla zaczerwienień i jest przeciwieństwem siwizny, jeśli chodzi o temperaturę odcienia. O tym, jak świetnie blond maskuje mijający czas, wie Małgorzata Foremniak, która od dłuższego czasu wierna jest temu kolorowi.

Bronde to połączenie brązu (który pokrywa włosy u nasady) i blondu (na 2/3 długości włosów). To świetna propozycja dla brunetek, ponieważ rozjaśniane ku dołowi włosy nie będą wymagały częstych koloryzacji, a przebijające się siwe pasma będą tworzyły iluzję refleksów. Wielką miłośniczką tego triku jest Jennifer Lopez. Celebrytka nosi go od wielu lat i wciąż zachwyca. Dobrym wyborem będzie także karmelowy brąz, który jest synonimem młodości, bo wygląda na mocno napigmentowany, a więc przeciwny do siwizny.