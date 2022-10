Peeling skóry głowy i jego wpływ na kondycję włosów. Jak go wykonać?

W ostatnim czasie peelingi do skóry głowy zyskują coraz większą popularność. Peeling trychologiczny do skóry głowy to nic innego, jak zabieg, którego celem jest pozbycie się martwego naskórka z wierzchniej warstwy skóry głowy. Regularne wykonywanie peelingów skalpu wpływa również na kondycję i wygląd naszych włosów. Jak wybrać peeling do skóry głowy? Jak go wykonać i jakie daje rezultaty?

Czym są peelingi do skóry głowy?

Peelingi do skóry głowy działają podobnie, jak peelingi stosowane do ciała czy do twarzy. Ich głównym celem jest pozbycie się martwego i zrogowaciałego naskórka z powierzchni skóry głowy. Dodatkowo peeling trychologiczny usuwa resztki stosowanych kosmetyków, np. szamponów, odżywek, masek, wcierek.

Działanie peelingu do skóry głowy jest o wiele bardziej dogłębne niż działanie innych kosmetyków do pielęgnacji włosów, dlatego też peeling powinniśmy wykonywać regularnie niezależnie od kondycji i rodzaju naszych włosów. Nie tylko złuszczy on martwy naskórek, ale i oczyści skórę głowy, poprawi kondycję włosów oraz przyczyni się do ograniczenia m.in. nadmiernego przetłuszczania się włosów, oraz łupieżu.

Jakie wyróżniamy rodzaje peelingów do skóry głowy?

Wśród trychologicznych peelingów do skóry głowy wyróżniamy: Peeling enzymatyczny do skóry głowy – jego działanie opiera się na enzymach, które rozpuszczają martwy naskórek i dodatkowo usuwają wszelkie zanieczyszczenia. Jego użycie nie wymaga pocierania, w związku z czym peeling enzymatyczny nie podrażnia skóry głowy, Peeling mechaniczny do skóry głowy – znajdziemy w nim malutkie drobinki. Usuwanie martwego naskórka odbywa się wówczas poprzez tarcie. Ten rodzaj peelingu nie nadaje się dla skóry suchej i podrażnionej, Peeling kwasowy do skóry głowy – wykorzystuje działanie kwasów np. kwasu mlekowego i nie zawiera drobinek.

Dużą popularnością cieszą się również domowe peelingi. Jak zrobić peeling do skóry głowy? Jego skład zależny będzie od kondycji i rodzaju naszych włosów. W internecie znajdziemy mnóstwo przepisów na peelingi, które w zaledwie kilka minut wykonamy w domu. Bazą do domowych peelingów zawsze będzie łagodny szampon. Natomiast w zależności od kondycji naszej skóry głowy możemy połączyć go z cukrem, z fusami lub z glinką, która dobrze nada się do włosów przetłuszczających się.

Jak wybrać rodzaj peelingu do skóry głowy?

Trychologiczny peeling do skóry głowy zawsze powinien być dobrany do kondycji naszej skóry. Dla osób, które mają suchy i wrażliwy skalp, dobrym wyborem będą peelingi bez drobinek, np. enzymatyczne lub kwasowe. Warto także zwrócić uwagę na skład i upewnić się, że nie znajduje się w nim alkohol. W peelingach dla skóry wrażliwej powinny także znaleźć się składniki o działaniu nawilżającym, np. alantoina lub pantenol.

Osoby, które zmagają się z łupieżem, powinny postawić na peelingi chemiczne, które rozpuszczą martwy naskórek. Wówczas warto postawić na kosmetyki ze składnikami o działaniu antybakteryjnym. Z kolei dla osób, które borykają się z nadmiernie przetłuszczającymi się włosami, doskonale nadadzą się peelingi kwasowe z kwasem salicylowym.

Jak peeling skóry głowy wpływa na włosy?

Wykonywanie regularnych peelingów skóry głowy przede wszystkim złuszcza martwy naskórek i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z pozostałości po stosowanych kosmetykach. Ze względu na to, że w trakcie peelingu wykonujemy krótki masaż, poprawiamy również krążenie krwi, dotleniamy cebulki i wspomagamy proces przyswajania cennych składników aktywnych z innych kosmetyków.

Dzięki regularnym peelingom skóry głowy:

skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona,

włosy stają się grubsze i mocniejsze,

włosy są bardziej odporne na wypadanie,

zmniejsza się wydzielanie sebum, dzięki czemu włosy mniej się przetłuszczają i na dłużej pozostają świeże,

włosy szybciej rosną,

zmniejsza się swędzenie skóry głowy,

wyraźnie zmniejsza się ilość łupieżu.

Jak wykonać peeling skóry głowy?

Sposób wykonania peelingu do skóry głowy zależny będzie od rodzaju danego produktu, dlatego najlepiej każdorazowo zapoznać się z zaleceniami producentów. Peeling wykonujemy zawsze przed umyciem głowy szamponem i nakładamy go na suche lub mokre włosy, w zależności od zaleceń producenta. Następnie wykonujemy delikatny masaż głowy, dokładnie spłukujemy peeling i myjemy włosy łagodnym szamponem.

Jak często wykonywać peeling do skóry głowy? Zadowalające efekty z pewnością zauważymy, jeżeli będziemy wykonywać peeling regularniej mniej więcej raz na dwa tygodnie.

Przeciwwskazania do stosowania peelingów do skóry głowy

Wśród przeciwwskazań do wykonywania trychologicznych peelingów do skóry głowy wymienia się: infekcje bakteryjne skóry głowy,

uszkodzenie naskórka (zranienia, zadrapania),

infekcje wirusowe skóry głowy.

Peelingu do skóry głowy nie należy również wykonywać bezpośrednio przed farbowaniem oraz po farbowaniu włosów. Wówczas trzeba zachować minimum siedmiodniowy odstęp.

