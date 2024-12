"Uwierzyli w tę plotkę". Skomentowała doniesienia o śmierci

Irena Santor, nazywana królową polskiej sceny muzycznej, to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej dorobek artystyczny jest imponujący: setki przebojów, prawie sto płyt i liczne nagrody, w tym prestiżowy Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Artystka jest również honorową obywatelką Warszawy.

"Tych lat nie odda nikt", "Już nie ma dzikich plaż" czy "Powrócisz tu" to tylko kilka piosenek śpiewanych przez Irenę Santor. W latach 60. i 70. nuciła je cała Polska. Jest jedną z niewielu polskich artystek, która występowała zarówno w Europie, jak i w Ameryce, Azji i Australii.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!