Victoria Beckham korzysta z pomocy państwa. Nie wszystkim się to podoba

Victoria Beckham wysłała 30 pracowników na przymusowy urlop. Do czerwca 80 proc. pensji pracowników pokrywać będzie brytyjski rząd, jednak nie mogą to być sumy większe niż 2500 funtów na osobę na miesiąc.

Podatnicy zapłacą pracownikom Beckhamów

Żona Davida Beckhama zadeklarowała, że będzie dopłacać brakujące 20 proc. do wynagrodzenia, choć nie obligują ją do tego żadne przepisy. Wydawać by się mogło, że to szlachetny gest, jednak informacja, że Beckham zdecydowała się skorzystać ze wsparcia finansowanego przez podatników, oburzyła opinię publiczną.