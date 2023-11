W aptece kosztuje 10 złotych. Brwi momentalnie "wystrzelą"

Zanim umówisz się na laminację brwi lub wybierzesz na microblading - wypróbuj naturalny kosmetyk, który przy systematycznym stosowaniu zapewnia spektakularne efekty. Co więcej, nie musisz wydawać kilkuset złotych na specjalistyczne tubki z odżywką stymulującą porost włosów. Wystarczy maksymalnie 10 złotych, aby wyposażyć się w produkt bezpieczny w stosowaniu i wyjątkowo skuteczny. Włącz do go swojej codziennej pielęgnacji, a szybko stwierdzisz, że to najlepiej zainwestowana "dyszka".