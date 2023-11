Wstrzymaj się z botoksem. Domowy sposób szybko "wyprasuje" zmarszczki na czole

Z wiekiem następuje spadek produkcji kolagenu, co możemy łatwo zauważyć w rejonie czoła. Poziome linie coraz bardziej rzucają się w oczy? Istotne znaczenie ma także genetyka. Podobnie jak ekspresja twarzy. Charakterystyczna "lwia zmarszczka" to wynik częstego marszczenia czoła oraz aktywnej mimiki, co w efekcie "maluje" na twarzy zdziwioną bądź agresywną emocję. Jak się jej pozbyć? Oto domowe sposoby, które świetnie radzą sobie ze zmarszczkami na czole.