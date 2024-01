W bikini rzucała się w oczy. Roxie opublikowała prywatne zdjęcia z wakacji

Kiedy my ubieramy się na cebulkę i szukamy drugiej pary rękawiczek, one wskakują w stroje kąpielowe, które noszą od świtu do nocy. Wiele gwiazd i celebrytek początek roku postanowiło spędzić w tropikach, pakując do walizki głównie kostiumy kąpielowe. W ich mediach społecznościowych powtarza się jeden trend, który gwarantuje, że po plaży nie przejdą niezauważone. Mowa o bikini z połyskiem, które fenomenalnie podkreśla muśniętą słońcem skórę.