Wrzuciła fotki z Turcji. Pokazała się w "slip dress"

Dopiero co wróciła z Grecji, a już bawi się w Turcji. Doda czerpie z tego lata pełnymi garściami. Miłymi chwilami regularnie dzieli się z fanami za pośrednictwem Instagrama. Na swoim profilu zebrała już 1,8 miliona obserwujących .

I choć w trendach od kilku sezonów obecne są przede wszystkim te w wersji midi lub maxi, to nie da się ukryć, że nasza gwiazda nie lub zakrywać zbyt wiele ciała. Dlatego postawiła na mini , ale z powodzeniem uniknęła wyzywającego czy wulgarnego efektu. Nie mniej, nie każda kobieta miałaby odwagę, by wskoczyć w taki model.

Idealny look na koniec lata? Na pewno dla kobiet, które lubią ściągać na siebie spojrzenia.

