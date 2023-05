W dzieciństwie wołali za nimi "okularnica". Dziś z okularów uczyniły atut

Wśród nich są jednak takie, które najpierw musiały się z nimi przeprosić, później polubić, by wreszcie pokochać całym sercem. Z wzajemnością.

Margaret ma ponad 300 par okularów. Zimą najbardziej lubi nosić te w złotych oprawkach, a wiosną w zielonych. Traktuje je jak biżuterię. Dobiera do nastroju, koloru ubrań, charakteru stylizacji. Jak sama mówi - bawi się nimi bez ograniczeń, a gdy gdzieś wyjeżdża, szuka niepowtarzalnych oprawek, odwiedza sklepy optyczne i do domu przywozi kolejne modele, dzięki którym może powiększyć swoją wyjątkową kolekcję.

Jednak nie zawsze tak było. - Urodziłam się w małej wsi. Szybko zorientowałam się, że z moim wzrokiem jest coś nie tak - nie widziałam liter i cyferek na tablicy. Matka wyśmiewała mnie, że będę okularnicą. Sama, choć bardzo słabo widzi, okularów nie nosi. Nie pomogło nawet kupno pięknego egzemplarza. Wybrałyśmy go razem po tym, gdy już jako dorosła osoba, zawiozłam ją do lekarza okulisty - opowiada.

Margaret nie mogła liczyć na pomoc mamy, która utwierdzała ją w przekonaniu, że okulary to "wstyd" i "druga kategoria". Na szkolnych korytarzach o okularnikach również nie mówiło się najmilej.

- Męczyłam się okropnie. W końcu sama poszłam do okulisty. Po badaniu był przerażony. Postawił diagnozę: duże niedowidzenie i astygmatyzm. Przepisał okulary, a ja wcale nie byłam zachwycona - wspomina.

Wszystko zmieniło się, gdy skończyła 20 lat i wyjechała za granicę. - Poszłam do salonu optycznego, w którym uświadomiono mi, że okulary są piękne. Moje podejście zmieniło się o 180 stopni - zapewnia.

- Jestem krótkowidzem. W lewym oku mam astygmatyzm - przyznaje Marta, która okulary zaczęła nosić w szóstej klasie szkoły podstawowej. - Pamiętam słowa lekarza jakby to było wczoraj. Powiedział, że nie robię przerw między czytaniem książek, oglądaniem telewizji i korzystaniem z komputera. Gdy korzystałam z tego ostatniego, używałam zresztą specjalnej nakładki na monitor, która rzekomo miała chronić wzrok - dodaje.

Dziś czasy szkolne wspomina z uśmiechem na ustach, ale gdy miała naście lat, słyszała raczej, że "okularnicy to kujony". - Specjalnie buntowałam się i bywałam niegrzeczna, żeby przypadkiem nikt o mnie w ten sposób nie pomyślał. Pamiętam, że było mi czasem przykro, że akurat ja muszę je nosić, a większość dziewczynek nie - wspomina Marta.

- Starszy brat też się ze mnie śmiał. Na szczęście mam normalnych rodziców i wytłumaczyli mu, że ma przestać. W międzyczasie sama zaczynałam dostrzegać plusy okularów. Chociaż niewygodnie oglądało mi się w nich telewizję - leżenie właściwie odpadało - zaczęłam np. widzieć z daleka numery autobusów, a korzystać musiałam z nich często, bo dojeżdżałam na treningi koszykówki . Dzięki nim mogłam też siedzieć w ostatnich ławkach - tak jak lubiłam - i nadal widzieć, co jest napisane na tablicy - dodaje.

Gdy w gimnazjum trafiła do klasy sportowej, okularników wokół przybyło. - Kiedyś udawałam dwie różne Marty - w okularach i bez, choć tę drugą zdecydowanie rzadziej. Jednak dzięki latom spędzonym w szkole o większej tolerancji przywykłam do nich. Nie lubię polegać na innych, a to właśnie okulary dają mi niezależność - zauważa moja rozmówczyni.