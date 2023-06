W ilu stopniach prać pościel? Naukowcy są zgodni

Dodaj prania. Ciesz się pachnącą i miękką pościelą

Poza temperaturą ważny jest detergent, jakiego użyjemy. Do prania pościeli i ręczników warto użyć płynu do prania o właściwościach dezynfekujących. Takie płyny najczęściej zawierają jony srebra i są przeznaczone do prania odzieży sportowej. Można dostać je w niemalże każdej drogerii. Poza dezynfekującym detergentem warto dodać do prania przynajmniej pół nakrętki płynu zmiękczającego.