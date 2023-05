Pranie wyschnie w mig. Banalny trik

Zimą, mokre i odwirowane ubrania warto położyć na rozgrzanym kaloryferze. Jeśli grzeją one dostatecznie mocno, po godzinie ubrania powinny być suche. Latem warto wystawić je na mocne słońce, które sprawi, ze ubrania będą suche, świeże, proste i pachnące. Wieszając ubrania, pamiętaj o dokładnym rozłożeniu ich na lince czy też suszarce. W ten sposób powietrze dotrze do każdej części ubrania, co przyspieszy ich schnięcie.