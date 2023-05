Wlej do pralki. Pranie będzie pachnieć jak nigdy wcześniej

Wyprane ubrania kojarzą się z przyjemnym zapachem świeżości. Jednak, gdy nie czyścimy pralki regularnie, w bębnie może dojść do nagromadzenia bakterii i pleśni, które sprawiają, że pranie będzie brzydko pachnąć. Dodatkowo, w urządzeniu mogą zbierać się resztki jedzenia, piasku czy sierści zwierząt, które prowadzą do jej uszkodzenia.

W drogeriach można znaleźć wiele preparatów do czyszczenia pralki, ale zamiast wydawać pieniądze na droższe detergenty, warto sięgnąć po inny produkt. Być może już masz go w swojej łazience.

Jak odświeżyć pralkę - domowy trik na jej czyszczenie

Do odświeżenia pralki wystarczy użyć... płynu do płukania ust. Wlej pół szklanki produktu do pustego bębna, a następnie włącz pralkę na standardowy program z ciepłą wodą (minimum 40 st. C). Podczas pustego prania wszelkie zakamarki urządzenia zostaną dokładnie wyczyszczone i odświeżone, a kolejne pranie z pewnością będzie pięknie pachniało.

Jak odświeżyć zapach ubrań?

Co zrobić, gdy wyprane ręczniki, skarpetki czy ubrania sportowe nieprzyjemnie pachną? Wystarczy ponownie je wyprać, ale tym razem zamiast standardowego płynu do płukania tkanin, wlej do komory pół szklanki płynu do płukania ust. Przykry zapach szybko zniknie.

Jak czyścić pralkę?

Influencerka z profilu Styled by Science Fashion Blog ma kilka ważnych rad, o których należy pamiętać podczas czyszczenia pralki. Przed wlaniem płynu do płukania ust do pralki, należy wyczyścić od wewnątrz gumową uszczelkę pralki, która zabezpiecza drzwiczki. Dodatkowo sprawdź, w jakim stanie jest dozownik na płyn i proszek do prania. Jeśli zalegają tam resztki detergentu, usuń je ściereczką. Nie zapominaj o odprowadzeniu nadmiary wody. Otwórz filtr palki i wyczyść go. Przygotuj ręcznik, który zabezpieczy podłogę na wypadek wylania się zbyt dużej ilości zalegającej wody.

