Lata temu zdiagnozowali jej guza mózgu. Operacja była koniecznością

Niedługo później u Anny Marii Wesołowskiej zdiagnozowano nowotwór mózgu. Jak podkreślała w wywiadach, nie miała żadnych objawów - dwa razy odczuwała tylko zawroty głowy, które tłumaczyła sobie przemęczeniem. Okazało się jednak, że sytuacja jest poważna i operacja była koniecznością, a lekarze, czego ona sama wówczas nie ukrywała, nie dawali jej zbyt wiele szans na przeżycie. - To był naciekający oponiak, oplatający naczynia, gdzieś tam drążący, prawie ponad 5 cm – mówiła na antenie Radia Zet.

Tuż przed pójściem do szpitala spisała testament, aby zabezpieczyć dzieci i wnuki.

"Długo milczałam. Po raz szósty zostałam babcią – dużo radości i troski o przyszłość, trudny COVID w rodzinie – lęk, co dalej. Codzienność, jak w wielu domach" - pisała z kolei na Facebooku w 2021 roku

