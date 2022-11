Jest sędzią piłkarską. "Zawodniczki dużo rzadziej oszukują"

W wersji minimum kilkanaście godzin tygodniowo. Mecz trwa 90 minut, ale te Ekstraligi odbywają się w całej Polsce. Po zakończonym spotkaniu omawiamy pracę z obserwatorem, co potrafi zająć godzinę. Dojazd i ewentualny nocleg organizuję sobie sama, więc w praktyce jeden mecz zajmuje całą sobotę lub całą niedzielę. Dodatkowo po każdym meczu jestem zobowiązana do zrobienia samooceny - muszę więc obejrzeć całe spotkanie i minuta po minucie przeanalizować wszystkie kluczowe decyzje, a potem sporządzić raport. To zajmuje średnio 4-5 godzin w tygodniu. Kolejna kwestia to oczywiście treningi, które w ciągu tygodnia trzeba pogodzić z życiem zawodowym i osobistym. Dwa razy do roku przystępuję do obowiązkowych egzaminów, a to wymaga ciągłego rozwoju: oglądania meczów, bycia na bieżąco z sytuacjami, poznawania najnowszych interpretacji.