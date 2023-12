W jej życiu nie brakowało trudnych momentów. Grażyna Wolszczak skończyła 65 lat

Wolszczak przyznała, że nie poddała się rozpaczy ze względu na syna. "Po śmierci Marka zrozumiałam, że jeśli pogrążę się w rozpaczy, to trudno będzie potem wrócić do normalności. Całą energię skierowałam na stworzenie synowi normalnego życia, by jak najmniej odczuł stratę" - mówiła na łamach tygodnika "Świat i Ludzie".