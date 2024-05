W lasach już go pełno. Za zerwanie nawet 5 tys. zł grzywny

W lasach już go pełno. Za zerwanie nawet 5 tys. zł grzywny

Choć czosnek niedźwiedzi jest smaczną przyprawą o cennych właściwościach i można go znaleźć w polskich lasach, zdecydowanie odradzamy samodzielny zbiór. Konsekwencje mogą być poważne - nie tylko dla naszego portfela.

Bardzo możliwe, że regularnie dodajesz go do wielu potraw. Wiele osób woli aromat tego gatunku od zwykłego czosnku. "Niedźwiedzia" odmiana naturalnie występuje w polskich lasach. Jednak jej zrywanie jest surowo zabronione bez specjalnego pozwolenia. Zanim zatem zdecydujemy się na samodzielny zbiór, zapoznajmy się z informacją, czym to grozi.

Czosnek niedźwiedzi jest pod częściową ochroną. Kara to nawet kilka tysięcy zł

Czosnek niedźwiedzi znany jest ze swoich właściwości prozdrowotnych oraz oczyszczających. Mówi się, że to najzdrowsza roślina w Polsce. Zawiera antyoksydanty, a także witaminy A, C oraz E. Co więcej, liście tej odmiany czosnku posiadają cenne pierwiastki, takie jak żelazo, magnez i potas. Wzbogaca też potrawy o głębię smaku. Nic więc dziwnego, że jest świetnym dodatkiem i gości w wielu kuchniach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W Polsce rośnie m.in. w Bieszczadach, Puszczy Białowieskiej, a także Puszczy Kampinoskiej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że znajduje się na liście gatunków częściowo chronionych. Jeżeli nie posiadamy pozwolenia od Głównej bądź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, za zbiór możemy zapłacić grzywnę, która sięga nawet pięciu tys. złotych!

Zobacz także : Lepiej nie dotykaj. Sanepid ostrzega przed tą rośliną

Groźna pomyłka

Wysoka kara finansowa to jednak niejedyny problem. Czosnek niedźwiedzi posiada bowiem łudząco podobne liście do konwalii majowej. Można go też pomylić z zimowitem trującym (inaczej jesiennym - przyp. red.). Oba wymienione gatunki nie nadają się do spożycia przez człowieka. Ich zjedzenie grozi zatruciem.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że mamy w kuchni właśnie czosnek niedźwiedzi, kupujmy roślinę lub przyprawę w sprawdzonych miejscach. Możemy też wyhodować własne sadzonki, które dostaniemy w sklepach ogrodniczych i na miejscowych straganach.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP