Rozpuść w wodzie i spryskaj. Ćma bukszpanowa zniknie na dobre

Jeszcze dwadzieścia lat temu nikt z nas nie słyszał o ćmie bukszpanowej . Początkowo zamieszkiwał on Azję, jednak w 2006 roku odnotowano jego obecność w Niemczech. Szybko rozprzestrzenił się po reszcie Europy.

Ćma bukszpanowa jest gatunkiem inwazyjnym. Jak sama nazwa wskazuje, żeruje na bukszpanie. W krótkim czasie jest w stanie dotkliwie uszkodzić roślinę, a nawet doprowadzić do jej obumarcia. Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej? Wypróbuj jeden z domowych sposobów.

Ćma bukszpanowa pojawia się w ogrodach już na początku kwietnia. W przeciągu jednego sezonu samica jest w stanie złożyć ok. 30 jaj. Składa je na młodych pędach bukszpanu, a następnie pokrywa roślinę solidną przędzą.

Trzy tygodnie później wykluwają się w nich larwy, które później przeobrażają się w gąsienice. Wyróżniają się wyjątkowym, żółtozielonym ubarwieniem, na którym znajdują się pręgi oraz charakterystyczne czarne kropki . W tym okresie są wyjątkowo żarłoczne. Żywią się młodymi liśćmi i pędami bukszpanu, niszcząc przy tym roślinę. Nieusunięte w porę mogę doprowadzić nawet do jej obumarcia.

Jeśli zauważyłaś, że na bukszpanie pojawiła się cienka pajęczyna , to znak, że krzew został zaatakowany przez ćmę bukszpanową. Jak pozbyć się szkodnika z ogrodu? Możesz sięgnąć po gotowe środki owadobójcze lub przygotować domowy spray, który w szybkim czasie rozprawi się ze szkodnikami. Jest tani, ekologiczny i w pełni bezpieczny dla rośliny.

Potrzebujesz dwóch rzeczy — wody i szarego mydła. Zetrzyj kostkę na tarce i rozpuść ją w 5 litrach ciepłej wody. Tak przygotowany roztwór przelej do butelki z atomizerem i spryskaj roślinę. Po kilku godzinach zauważysz, że larwy leżą na ziemi. Zabieg powtarzaj przez tydzień, a pozbędziesz się ich na dobre.

Nie masz w domu szarego mydła? To nie problem. Wykorzystaj olej i ocet. Przygotuj duży, pięciolitrowy baniak wody i dodaj do niego 5 łyżek oleju i 4 łyżki octu. Wymieszaj ze sobą oba składniki i przelej je do butelki z atomizerem, a na końcu spryskaj nim bukszpan. Zabieg powtarzaj przez tydzień, a po tygodniu ćma bukszpanowa będzie już tylko wspomnieniem.