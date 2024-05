Roślinny arszenik. Ta bylina jest bardzo niebezpieczna

Tojad mocny to wysoka roślina o prostych łodygach, osiągająca do 120 cm. Charakteryzuje się ciemnozielonymi, dużymi liśćmi o dłoniastym kształcie. Od lipca do sierpnia na szczytach łodyg kwitną fioletowo-niebieskie kwiaty przypominające hełmy, zebrane w gęste grona. Preferuje wilgotne gleby i stanowiska półcieniste lub zacienione. Rozmnażanie możliwe jest przez podział wiosną lub jesienią z nasion.