W latach 90. znał ją każdy. Jak teraz wygląda supermodelka Eva Herzigová?

Miała jedynie 16 lat, gdy podjęła się pracy w modelingu. Czeszka szybko zaczęła robić karierę na całym świecie. W latach 90. była zaliczana do najpopularniejszych supermodelek obok Naomi Campbell , Cindy Crawford, Lindy Evangelisty, Claudii Schiffer, Christy Turlington czy Heleny Christensen.

Eva Herzigová znalazła się wśród gwiazd, które pojawiły się na słynnej imprezie Vanity Fair organizowanej co roku po gali rozdania Oscarów. Swoją obecność zaznaczyły top modelki młodego pokolenia, tj. Emily Ratajkowski , Gigi Hadid, Kendall Jenner czy Kaia Geber, lecz dla "starej gwardii" także znalazło się miejsce honorowe.

Świat mody oszalał, gdy na ściance do 50-letniej Evy Herzigovy dołączyła Helena Christiansen , która w latach 90. chodziła z nią ramię w ramię po wybiegach. Modelka zaprezentowała się w sukni z warstw białego tiulu . Dekolt w kształcie litery "V" ozdabiał naszyjnik z perłą. Ten "reunion" to prawdziwa gratka dla fanów mody i kultowych już postaci, które zapisały się w jej historii.

Eva Herzigová zapozowała do zdjęcia z Heleną Christensen

