Linda Evangelista widziana publicznie bez makijażu. Modelka ma dosyć ukrywania się

Choć modelka wciąż pokazuje się publicznie naprawdę rzadko, ostatnio widziano ją na ulicach Nowego Jorku. Czarny t-shirt i luźne spodnie, uzupełnione dżinsową kurtką i wygodnymi klapkami. Do tego - okulary i maseczka ochronna. Linda Evangelista ma dość zamykania się przed ludźmi. Możliwe, że w końcu zaczyna akceptować to, co się stało.