W stylu naszych mam. Uwielbiane spódnice trapezowe Trapezowa spódnica to jedno z ubrań, które w szafie powinny być. Powodów jest kilka. Jedną z jej niewątpliwych zalet jest prostota, której często brakuje nam w przepełnionych trendami witrynach sklepowych i magazynach. Podobny model do tego, który nosiła twoja mama, możesz nosić i ty. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Trapezową spódnicę włożysz do letniego topu, jak i koszulowej bluzki czy sweterka (Adobe Stock) Prosta, ładna, stylowa – spódnica trapezowa Wiele trendów pojawia się i znika, ale są takie, które są z nami od dawna i zostaną na długo. Jednym z nich jest jedna z najprostszych i najbardziej praktycznych spódnic, czyli trapezowa. Poza bezpretensjonalnym wyglądem nawiązującym do litery "A", dopasowaniem do różnych okazji, sporej różnorodności, ma też dodatkową zaletę… dobrą cenę. Za ten model nie przepłacisz. Ten typ spódnicy wprost wywodzi się najstarszego, klasycznego ubrania tego typu, czyli dwóch zszytych trapezów. Fason wydający się na pierwszy rzut oka bardzo prostym, ma wiele zwolenniczek. Nie od dziś wiadomo, że właśnie w prostocie tkwi piękno i elegancja. Jeśli brak ci inspiracji, a szafa sprawia wrażenie przepełnionej różnymi ubraniami, które do niczego nie pasują, postaw właśnie na prostotę, a własna garderoba okaże się źródłem wielu inspiracji. Do uniwersalnej spódnicy trapezowej pasuje wiele różnych ubrań. Od prostych po bardzo eleganckie, a także od letnich koszulek po ciepłe swetry. Na każdą porę roku Na lato wybierz bawełnianą lub lniana z kieszeniami, jeansowe modele będą świetne na jesień, eleganckie okazje możesz uświetnić, wkładając jedwabną, a efektowne modele ze skóry ekologicznej będziesz nosić jesienią i zimą do botków na słupku, kozaków i ciemnych rajstop. Ten typ spódnicy jak mało który pasuje do swetrów z golfem i bluzek ze stójką. O tym modelu czasem mówi się, że to najkrótsza ze spódnic, które wypada nosić. Dzięki temu, że nie jest obcisła jak np. spódnice ołówkowe, podkreśla figurę, ale nie przykuwa wzroku nadmierną obcisłością. Trapezowa spódnica świetnie wygląda z krótkim topem, zwłaszcza jeśli ma modny wysoki stan. To cecha charakterystyczna spódnic trapezowych – nosimy je wysoko, dzięki czemu nawet w krótkiej bluzce nie odsłonimy brzucha. Polecamy na większe wyjścia czarną spódnicę i ozdobny, krótki top, który może być wykonany z błyszczącej tkaniny. Ciekawie będzie się prezentować z błyszczącymi dodatkami. Także krótsze sweterki nosimy wypuszczone na spódnicę pod warunkiem, że nie przykrywają linii talii. Jesienią i zimą sweter przykrywający biodra i nierozpinany może niepotrzebnie ukrywać wcięcie i pogrubiać. Klasyczna spódnica dla każdej kobiety Spódnice trapezowe w wersji mini chętnie noszą je nastolatki, w wersji maksi doczekały się wielkiego powrotu, zwłaszcza jako modele zapinane na guziki. Te najbliższe trapezowym spódnicom noszonym przez nasze mamy są najczęściej średniej długości i właśnie po te sięgamy najczęściej. Te wygodne i pasujące kobietom o różnych typach sylwetki modele często mają wszyte praktyczne kieszonki, a prosty i niezobowiązujący fason pozwala dopasować je do różnych ubrań i dodatków. Niezawodny krój dla różnych sylwetek Wiele pisze i mówi się o tym, z jakimi trudnościami borykają się w doborze ubrań kobiety noszące większe rozmiary. Często zaś pomija kwestie związane z dylematami bardzo szczupłych. Jednym z nich jest fakt, że spodnie i spódnice często odstają od szczupłej talii, nawet jeśli są dobrze dopasowane w biodrach. Trapezowa spódnica (szersza u dołu niż w pasie) będzie pasować też szczupłym kobietom. Jeśli zależy ci na wyraźnym podkreśleniu wcięcia, ten krój jest w sam raz dla ciebie.