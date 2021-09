W syndromie burnout ludzie chcą za bardzo. Wybuchają i gasną

– W syndromie burnout wysiada psychika i ciało – tłumaczy coach i mentorka Karolina Cwalina-Stępniak, współzałożycielka platformy Her Impact. – To nie jest to samo, co wypalenie zawodowe. W syndromie burnout mamy kompleksowy obraz kliniczny. Osoby, które go doświadczają, czują się ograniczone w swoich zawodowych kompetencjach. Doznają intelektualnej niemocy. Inaczej niż wcześniej postrzegają świat, zmienia się ich nastrój. Jednak przez środowisko często zaczynają być postrzegane jako osoby narzekające, cynicznie, niezmotywowane. Zaczynają więc się samobiczować. Do tego dochodzą dolegliwości takie jak bezsenność, migreny, spadek libido, problemy z przewodem pokarmowym, bóle mięśni i stawów, dezorientacja, rozkojarzenie. Układ odpornościowy słabnie – tłumaczy ekspertka.