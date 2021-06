ZUS opublikował niepokojące prognozy dotyczące emerytur. "Trzeba zatroszczyć się o swoje finanse i oszczędności"

O oszacowanie przyszłej stopy wyliczenia (czyli stosunku emerytury do pensji) poprosił ZUS poseł Adam Szłapka. W odpowiedzi otrzymał dokument, w którym uwzględniono prognozy sięgające 2070 roku. Dowiadujemy się z nich, że za 20 lat emerytura może być na poziomie ok. 38 proc. wynagrodzenia (obecnie wynosi ok. 50 proc.), natomiast już w 2050 roku wskaźnik ten spadnie poniżej 30 proc.